Европейские медики осудили использование обыкновенных хлопковых масок, так как на самом деле такие маски являются аксессуаром, а не средством защиты. Подробности — в видеоролике «Москва 24».

Из-за распространения нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон», теперь можно носить только медицинские маски и респираторы. Причем лучше всего надевать одну медицинскую маску на другую, так как «омикрон» отличается повышенной заразностью и летучестью.

Чем же не угодили тканевые маски? Во-первых, они в принципе не предназначены для задержки вирусов, во-вторых их крайне редко дезинфицируют и даже стирают лишь иногда.

Впрочем, с самого начала пандемии врачи подчеркивали, что тканевые маски — лишь симуляция настоящей защиты и призывали более ответственно отнестись к своей и чужой безопасности.