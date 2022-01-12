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4 часа назад

Европейцы хотят запретить тканевые маски

Европейские медики осудили использование обыкновенных хлопковых масок, так как на самом деле такие маски являются аксессуаром, а не средством защиты. Подробности — в видеоролике «Москва 24».

Из-за распространения нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон», теперь можно носить только медицинские маски и респираторы. Причем лучше всего надевать одну медицинскую маску на другую, так как «омикрон» отличается повышенной заразностью и летучестью.

Чем же не угодили тканевые маски? Во-первых, они в принципе не предназначены для задержки вирусов, во-вторых их крайне редко дезинфицируют и даже стирают лишь иногда.

Впрочем, с самого начала пандемии врачи подчеркивали, что тканевые маски — лишь симуляция настоящей защиты и призывали более ответственно отнестись к своей и чужой безопасности.

Недавно «Рамблер» опубликовал видео об агрессивных антителах после COVID-19.

Коронавирус,Видео,
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