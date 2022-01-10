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2 часа назад

Вирусолог рассказал об агрессивных антителах после COVID

Вирусолог в беседе с URA.RU рассказал, насколько возможно возникновение аутоагрессивных антител после коронавируса и вакцинации. Экспертным мнением поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог рассказал об агрессивных антителах после COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аутоагрессивные антитела способны взаимодействовать с антигенами собственного организма, «нападая на своих». Эксперт назвал подобное взаимодействие «опосредованной иммунитетом агрессией против антител».

«Это происходит, потому что наступают определенные нарушения, которые приводят к иммунологическим ошибкам. Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина», — объяснил Александр Чепурнов.

Ученые сегодня изучают, может ли вакцинация способствовать появлению таких антител. Кроме того, в центре Фундаментальной трансляционной медицины планируют дальше изучать аутоагрессивные антитела.

Вирусолог добавил, что тяжелых случаев возникновения аутоагрессивных антител пока не наблюдалось. «Пока эта проблема не выглядит очень острой», — объяснил Чепурнов.

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков той же беседе отметил, что небольшое количество аутоиммунных антител постоянно присутствуют в организме человека.

Согласно мнению эксперта Роскомнадзора, после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости COVID-19, в том числе и омикрон-штаммом.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Николай Крючков,Роскомнадзор,
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