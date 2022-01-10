Вирусолог рассказал об агрессивных антителах после COVID

«Это происходит, потому что наступают определенные нарушения, которые приводят к иммунологическим ошибкам. Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина», — объяснил Александр Чепурнов.