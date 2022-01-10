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2 часа назад

Роспотребнадзор предсказал рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Эксперт предсказал, что после новогодних праздников вырастет заболеваемость COVID-19. Предположение высказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт: после праздников вырастет заболеваемость COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В эфире телеканала «Россия 1» эксперт рассказал, что сразу после новогодних праздников случится подъем заболеваемости коронавирусом.

По словам Хафизова, тенденция может быть обусловлена распространением омикрон-штамма.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — отметил эксперт.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, также известный как «омикрон», впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Его отличие от других штаммов — большое число мутаций в пепломерах. Согласно ВОЗ, штамм заражает переболевших и вакцинированных, вытесняя вытесняет дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. На январь 2022 года обнаружен более чем в 100 странах мира.

Первые случаи заражения омикрон-штаммом внутри России подтверждены 6 января 2022 года министром здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее подтвержденные случаи заражения характеризовались как завозные.

Ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун рассказал, для каких категорий людей омикрон-штамм коронавируса наиболее опасен.

Коронавирус,Камиль Хафизов,Михаил Мурашко,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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