Эксперт: после праздников вырастет заболеваемость COVID

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — отметил эксперт.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, также известный как «омикрон», впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Его отличие от других штаммов — большое число мутаций в пепломерах. Согласно ВОЗ, штамм заражает переболевших и вакцинированных, вытесняя вытесняет дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. На январь 2022 года обнаружен более чем в 100 странах мира.