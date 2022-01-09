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8 минут назад

Названа уязвимая к омикрон-штамму категория людей

Ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун рассказал, для кого омикрон-штамм коронавируса наиболее опасен. Его словам приводит Global Times.

Названа уязвимая к омикрон-штамму категория людей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам вирусолога, омикрон-штамм COVID-19 по-прежнему смертельно опасен, и его нельзя сравнивать с «тяжелым вариантом простуды». Больше всего уязвимы к нему люди со слабой или ослабленной иммунной системой.

Как считает китайский ученый, ограничения на авиасообщение между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет. Для этого им необходимо проходить процедуру вакцинации, сказал Чжан Вэньхун.

Ранее ученые рассказали, чем опасна легкая форма COVID-19. По их словам, коронавирусная инфекция, перенесенная даже в легкой форме, может привести к серьезным последствиям.

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