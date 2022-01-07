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2 часа назад

Гинцбург назвал условие для окончания пандемии

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург назвал условие для окончания пандемии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Гинцбурга, пандемия завершится, когда прививку получит 70 процентов населения в течение шести месяцев.

«Будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — добавил эксперт.

Он также напомнил о необходимости ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки.

Ранее "Рамблер" сообщал, когда закончится пандемия по мнению главы ВОЗ.

Коронавирус,Александр Гинцбург,ВОЗ,
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