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1 час назад

Глава ВОЗ назвал срок окончания пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал срок окончания пандемии. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.

Специалист уверен, что это случится в следующем году. Но только при условии, что 70 процентов населения планеты вакцинируются от COVID-19 к середине 2022 года, уточнил эксперт.

«2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии»,

— высказался Гебрейесус.

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Коронавирус,Видео,ВОЗ,
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