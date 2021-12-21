Глава ВОЗ назвал срок окончания пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал срок окончания пандемии. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.
Специалист уверен, что это случится в следующем году. Но только при условии, что 70 процентов населения планеты вакцинируются от COVID-19 к середине 2022 года, уточнил эксперт.
«2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии»,
— высказался Гебрейесус.
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