Глава ВОЗ назвал срок окончания пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал срок окончания пандемии. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.

Специалист уверен, что это случится в следующем году. Но только при условии, что 70 процентов населения планеты вакцинируются от COVID-19 к середине 2022 года, уточнил эксперт.