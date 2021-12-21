Иммунолог назвал яркий симптом штамма «омикрон»

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „дельте“ тоже встречается, но гораздо реже»,