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53 минуты назад

Иммунолог назвал яркий симптом штамма «омикрон»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил характерные для омикрон-штамма COVID-19 симптомы. Слова эксперта приводит Ura.ru.

Иммунолог назвал яркий симптом штамма «омикрон»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил»,

— подчеркнул доктор.

Как отметил врач, более 70 симптомов описаны для всех вариантов коронавируса. Поэтому определить точный штамм у пациентов довольно сложно.

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „дельте“ тоже встречается, но гораздо реже»,

— объяснил иммунолог, добавив, что при омикрон-штамме потеря обоняния «встречается очень редко».

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Коронавирус,Владимир Болибок,РИА Ura.ru,
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