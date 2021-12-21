Иммунолог назвал яркий симптом штамма «омикрон»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил характерные для омикрон-штамма COVID-19 симптомы. Слова эксперта приводит Ura.ru.
«У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил»,
— подчеркнул доктор.
Как отметил врач, более 70 симптомов описаны для всех вариантов коронавируса. Поэтому определить точный штамм у пациентов довольно сложно.
«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „дельте“ тоже встречается, но гораздо реже»,
— объяснил иммунолог, добавив, что при омикрон-штамме потеря обоняния «встречается очень редко».
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