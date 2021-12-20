Найден препарат от тяжелой формы коронавируса

Ученые из Йельского университета убедились в эффективности дексаметазона против COVID-19. Исследователи подтвердили свою теорию о существовании механизма лечения при тяжелой форме SARS-CoV-2, которая поражает 10-20% заболевших. Подробнее об исследовании рассказано в научном журнале Nature Biotechnology.

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Медики провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что причиной осложнений при коронавирусной инфекции является избыточная воспалительная реакция иммунитета. В таком случае помочь может использование моноклональных антител и стероид дексаметазон, при этом антитела эффективны только на ранних стадиях болезни.

При этом дексаметазон оказался эффективен на поздней стадии, так как помогал подавить воспалительную реакцию. Важно отметить, что это же лекарство при использовании на ранней стадии было фатальным для мышей, так как подавлял начальный иммунный ответ.

Ученые выражают надежду, что это открытие поможет разработать новые действенные методы лечения тяжелой формы коронавируса.