Сухой кашель и бесплодие: устаревшие факты о коронавирусе

Коронавирус появился в нашей жизни два года назад, полтора года назад мы узнали о локдауне и стали носить маски. Поначалу «ковид» был загадкой. Неизвестное заболевание лечили, не имея четкого представления о болезни, его влияния на организм и способах передачи.

Вирус мутирует, проявляет себя с новой стороны. Одновременно ученые больше понимают о его природе. Конечно, множество моментов до сих пор неясны, и у нас нет универсального решения всех проблем.

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Часть фактов, которые мы воспринимали за истину в начале пандемии, превратились в мифы и даже городские страшилки. Многие до сих пор верят, что коронавирус — это «просто простуда», или что маленькие дети не болеют ковидом. Какие представления о коронавирусе неактуальны, неверны и просто опасны?

Мы связались с врачами и экспертами в области коронавируса, чтобы узнать ответы.

Комментирует Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по профилактике коронавируса.

Ковид — обычное острое респираторное вирусное заболевание. Сравнивать его с сезонным ОРВИ неправомерно. С биологической точки зрения SARS-CoV-2 более опасен. С помощью S-белков он проникает в клетки, повреждая рецепторы АСЕ-2. Больше всего таких рецепторов находится на слизистых оболочках дыхательной системы. Отсюда и поражения носоглотки, трахеи, бронхов, легких. Однако АСЕ-2 присутствуют во всех внутренних органах, которые не защищены от заражения, вплоть до головного мозга.

Коронавирус может проявить себя не только признаками простуды, например, диареей или астеническим синдромом.

Маленькие дети не переносят вирус. Еще как переносят, и даже переносят его в больших количествах, чем взрослые. Хорошо, что чаще всего сами болеют в легкой форме (но не всегда).

COVID-19 не опасен для детей до 14 лет. Считалось, что дети им почти не болеют. А если заболевают, то переносят бессимптомно или легко (как обычное сезонное ОРВИ), без осложнений. Однако со временем стали замечать, что количество заболевших среди детей стало возрастать, тяжесть ковида усилилась, появились тяжелые осложнения. Выявлялись серьезные проблемы с кожей, внутренними органами. Даже у младенцев диагностируют серьезную пневмонию с большим процентом поражения легких. Штаммы, обнаруженные позже уханьского, более опасны.

Вакцинирован — значит, не переносишь вирус. Взрослые, которые прошли процедуру вакцинации, тоже могут стать источником опасности для окружающих. Так что не стоит пренебрегать соблюдением дистанции и масками.

Перчатки предотвращают инфицирование. В самом начале пандемии во многих регионах России помимо ношения масок ввели обязательное ношение медицинских перчаток. Специалисты скрупулезно высчитывали, на поверхностях из какого материала вирус держится максимально долго. Это было некомфортно и не особо эффективно. На перчатках вирус сохраняется. Когда вы их снимаете, он попадает на кожу.

Так что лучший вариант — не забывать о правилах личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом и пользоваться дезинфекторами.

С появлением коллективного иммунитета коронавирус исчезнет. Новые штаммы становятся все более заразными. Для борьбы с ними требуется уже 90-процентный охват населения прививками. Многие медики вообще сомневаются, что выработка коллективного иммунитета возможна в таких условиях. Индивидуальная защита выходит на первый план и обеспечивается прежде всего прививками. Новые штаммы будут появляться и дальше — патоген слишком быстро мутирует. Вероятно, локальные вспышки COVID-19 будут периодически повторяться.

Комментирует Надежда Жеребцова, детский-инфекционист, эпидемиолог, кандидат медицинских наук.

Если у меня есть антитела, то прививаться не нужно. Нужно! Антитела — иммунные белки, которые вырабатываются в отношении различных структур вируса и говорят о том, что была встреча с возбудителем. Не все из них защищают от самого вируса. Более того, мы до сих пор не знаем, какое количество антител необходимо, чтобы не заболеть. Поэтому ВОЗ рекомендует прививаться всем, независимо от наличия антител в крови.

Вакцина вызывает бесплодие у мужчин. Нет, не вызывает! Все вакцины против нового коронавируса инактивированные, неживые, они не размножаются в организме человека, не попадают в органы репродуктивной системы, поэтому не влияют на мужскую фертильность.

А вот сам коронавирус — да. COVID-19 является гендернозависимым заболеванием и большая часть пациентов с тяжелым течением инфекции — мужчины.

Вирус проникает в половые клетки и оказывает глубокое повреждающее действие, приводя к нарушению репродуктивной функции у молодых мужчин, подростков и мальчиков — сперматогенезу.

Коротко

При коронавирусе обязательно...

Температура 39-40 градусов. Не всегда.

Потеря обоняния. Это характерно, но не всегда.

Обязательно сухой кашель. Кашля может и не быть.