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3 часа назад

ВОЗ: маловероятно, что "омикрон" станет последним вариантом COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что "омикрон" не станет последним вариантом коронавируса. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

ВОЗ: маловероятно, что "омикрон" станет последним вариантом COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией - миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку",

- отметил он.

Майкл Райан добавил, что есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов.

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Коронавирус,Майкл Райан,ВОЗ,
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