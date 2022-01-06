Альтштейн рассказал об одновременном заражении гриппом и COVID

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией происходят редко, поэтому паниковать не стоит. Этим он поделился с NEWS.ru

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Медик утверждает, что при подобном заражении один вирус может подавлять другой, поэтому болезнь будет протекать в легкой форме. Он также добавил, что имеет значение штамм коронавируса, который сопутствует гриппу. Поскольку "омикрон", например, по последним данным, оказывает слабое влияние на организм и на тяжесть течения заболевания.

Случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом в России был зафиксирован в октября 2021 года в Севастополе у беременной женщины. А первые случае "флуроны" — одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией были выявлены в Бразилии, еще один случай инфицирования двумя вирусами одновременно был обнаружен в Израиле у непривитой роженицы.