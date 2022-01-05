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30 минут назад

Иммунную систему назвали главной жертвой омикрон-штамма

Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, часть ее клеток утрачивает эффективность. Этим он поделился в беседе с URA.RU.

Иммунную систему назвали главной жертвой омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона",

— сказал Токарев.

Напомним, что омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября прошлого года в Ботсване и ЮАР.

Читайте также о том, что ученые раскрыли опасность бессимптомного коронавируса.

Коронавирус,Сергей Токарев,РИА Ura.ru,
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