"Толпы на касcах, тесное общение": врач рассказал о последствиях праздников

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал, как новогодние праздники повлияют на распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению медика, после окончания каникул ожидается рост заболеваемости.
«Вероятно, спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул. В дальнейшем, ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трехкратно и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию, вероятно, произойдет подъем заболеваемости COVID-19», — сказал Константин Хоманов.
Из-за роста социальных контактов риск заболеть коронавирусом значительно повышается:
«Традиционные покупки продовольственных и подарочных товаров с созданием толп на кассе, тесное общение в гостях и дома с непривитыми или явно заболевшими, неправильное ношение масок или игнорирование этого, низкий процент вакцинированных людей, большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке — повышают риски заражения коронавирусом», — отметил врач.