"Толпы на касcах, тесное общение": врач рассказал о последствиях праздников

«Традиционные покупки продовольственных и подарочных товаров с созданием толп на кассе, тесное общение в гостях и дома с непривитыми или явно заболевшими, неправильное ношение масок или игнорирование этого, низкий процент вакцинированных людей, большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке — повышают риски заражения коронавирусом», — отметил врач.