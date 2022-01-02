Ученые назвали причину длительного COVID-19

Ученые медицинского центра Cedars-Sinai заявили, что коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

"Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19", — рассказала один из авторов данного исследования Юстина Ферт-Бобер.

Как выяснили ученые, причина кроется в длительном иммунном ответе организма после инфицирования. Подобная реакция может продолжаться и после выздоровления человека или при легкой форме коронавируса.