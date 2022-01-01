Гинцбург дал привитым россиянам совет на время праздников

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал специальную диету для россиян, которые недавно привились от коронавируса.

По его словам, стоит сделать упор на качественную белковую пищу. Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу и выработке антител.

Эксперт объяснил, что в вегетарианской диете аминокислот меньше, а антитела состоят именно из них, а их необходимо много. А наличие хороших аминокислот в организме, хорошо расщепляемых белков (мясо, рыба), поспособствует образованию антител.

Глава центра также добавил, что диета с достаточным количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.