Врач перечислил привычки, повышающие риск заражения COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что на восприимчивость организма к разного рода вирусов и инфекций могут влиять вполне обычные привычки, сообщает радио Sputnik.
Специалист отметил, что под воздействием факторов, снижающих иммунитет, возрастает риск заражения. К таким факторам относятся и вредные привычки.
Эксперт объяснил, что наш организм защищает не только кожа, но и слизистые оболочки. Их качество, в частности, определяет устойчивость к вирусным заболеваниям.
Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться,
— пояснил Хухрев.
Например, курение раздражает и истончает слизистую, следовательно, вирусу становится намного проще проникнуть сквозь нее в организм.
Вероятность заболевания в разы увеличивает и неправильное пищевое поведение. Недостаточное количество жидкости, переедание и изжога приводят к тому, что кислота обжигает слизистые. Они становятся сухими или вовсе атрофируются.
Еще одной вредной привычкой, увеличивающей шанс заразиться коронавирусом, эксперт назвал редкое проведение влажной уборки в доме. Пыль и сухой воздух являются фактором риска.
Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше,
— говорит Хухрев.
И, разумеется, опасность заражения коронавирусом увеличивает отсутствие привычки тщательно мыть руки.
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