Врач перечислил привычки, повышающие риск заражения COVID-19

Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше,