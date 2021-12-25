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1 час назад

Врач перечислил привычки, повышающие риск заражения COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что на восприимчивость организма к разного рода вирусов и инфекций могут влиять вполне обычные привычки, сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что под воздействием факторов, снижающих иммунитет, возрастает риск заражения. К таким факторам относятся и вредные привычки.

Эксперт объяснил, что наш организм защищает не только кожа, но и слизистые оболочки. Их качество, в частности, определяет устойчивость к вирусным заболеваниям.

Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться,

— пояснил Хухрев.

Например, курение раздражает и истончает слизистую, следовательно, вирусу становится намного проще проникнуть сквозь нее в организм.

Вероятность заболевания в разы увеличивает и неправильное пищевое поведение. Недостаточное количество жидкости, переедание и изжога приводят к тому, что кислота обжигает слизистые. Они становятся сухими или вовсе атрофируются.

Еще одной вредной привычкой, увеличивающей шанс заразиться коронавирусом, эксперт назвал редкое проведение влажной уборки в доме. Пыль и сухой воздух являются фактором риска.

Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше,

— говорит Хухрев.

И, разумеется, опасность заражения коронавирусом увеличивает отсутствие привычки тщательно мыть руки.

Ранее мы рассказывали о последствии коронавируса, которое нельзя вылечить.

Новости,Видео,Алексей Хухрев,ИА Sputnik,
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