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1 час назад

Вирусолог назвал главное отличие новой российской вакцины "Конвасэл"

Стало известно, чем отличается новая российская вакцина "Конвасэл". Об этом подробно рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Названо главное отличие новой российской вакцины "Конвасэл"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конвасэл" - это инактивированная вакцина, которая показала хороший результат в доклинических испытаниях.

"По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике — цельновирионные. При этом убит возбудитель. Сейчас решается вопрос о регистрации вакцины. Она разработана в Санкт-Петербурге, разработка давно велась. Пока рано говорить, насколько вакцина будет эффективна. Тем не менее, она современная, нового поколения. В доклинической фазе с участием животных показала высокую иммуногенность".

Как сказал Викулов, "Конвасэл" особенно влияет на клеточный иммунитет, этим и интересна эта вакцина.

"Насколько будут отличия от других вакцин покажут результаты клинических исследований",

- добавил он.

Ранее мы писали, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 досрочно.

Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",
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