Названо главное отличие новой российской вакцины "Конвасэл"

"По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике — цельновирионные. При этом убит возбудитель. Сейчас решается вопрос о регистрации вакцины. Она разработана в Санкт-Петербурге, разработка давно велась. Пока рано говорить, насколько вакцина будет эффективна. Тем не менее, она современная, нового поколения. В доклинической фазе с участием животных показала высокую иммуногенность".