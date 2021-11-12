Врач: кому нужно вакцинироваться от COVID-19 досрочно

Главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно. Этим он поделился в беседе с Ura.ru.

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Специалист отметил, что отсутствие защиты бывает не только у тех, кто перенес вирус в легкой форме, но и при тяжелом течении:

"В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить дополнительную дозу вакцины".

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, в свою очередь, добавила, что необходимо консультироваться с медиками, поскольку отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью организма.