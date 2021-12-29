В России создали тест для выявления переболевших COVID

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест, который определяет наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на директора НИИ Арега Тотоляна.

Отмечается, что новый тест поможет отличить переболевших от тех, кто еще не сталкивался с коронавирусом.

Разработчики поясняют, что тест на антитела не во всех случаях помогает выявить переболевших. Так, со временем их уровень падает, а Т-клеточный иммунитет всегда остается на одном уровне и тоже может показать наличие защиты.

“Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев”