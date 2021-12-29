Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
29 декабря

В России создали тест для выявления переболевших COVID

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест, который определяет наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на директора НИИ Арега Тотоляна.

Отмечается, что новый тест поможет отличить переболевших от тех, кто еще не сталкивался с коронавирусом.

Разработчики поясняют, что тест на антитела не во всех случаях помогает выявить переболевших. Так, со временем их уровень падает, а Т-клеточный иммунитет всегда остается на одном уровне и тоже может показать наличие защиты.

“Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев”

В мире появляется все больше подробностей о коронавирусе. Так, выяснилось, что "омикрон" может поражать бронхи и легкие.

Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители