В ВОЗ назвали возможные сроки одобрения “Спутника V”

Российская вакцина “Спутник V” может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уже в начале 2022 года. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в разговоре с ТАСС .

Он отметил, что для этого нужно проверить все данные о препарате. После встречи в ноябре ВОЗ запросила у представителей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) дополнительную информацию о вакцине и ее эффективности. Эти данные должны быть направлены до конца декабря 2021 года.