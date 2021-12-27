В ВОЗ назвали возможные сроки одобрения “Спутника V”

Российская вакцина “Спутник V” может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уже в начале 2022 года. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в разговоре с ТАСС.
Он отметил, что для этого нужно проверить все данные о препарате. После встречи в ноябре ВОЗ запросила у представителей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) дополнительную информацию о вакцине и ее эффективности. Эти данные должны быть направлены до конца декабря 2021 года.
“Это, безусловно, не политика. ВОЗ - организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные”,
– отметил Ханс Клюге.
Ранее мы писали, что в ВОЗ объяснили задержку с признанием "Спутника V".