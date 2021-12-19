В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает La Nacion.

"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер".

Официальный представитель международной организации Маргарет Харрис сообщила, что сейчас ВОЗ продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V».

По словам Харрис, сотрудники ждут дополнительные данные о вакцине.

«Но оценка, процесс, продолжается», — уточнила она.

Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, специалист назвала ложью. При этом для препаратов «традиционного Запада» процесс одобрения занимает длительное время из-за необходимости полной оценки всех данных.

Ранее эффективность «Спутника V» была подтверждена не только публикациями в авторитетных медицинских журналах, но данными со всего мира.