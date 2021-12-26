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35 минут назад

Ученые выяснили, как долго COVID сохраняется в организме

Ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США проанализировали биоматериалы 44 человек, скончавшихся от COVID.

Ученые выяснили, как долго COVID живет в организме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", — сказано в тексте исследования, которое опубликовали на сайте Research Square.

Выяснилось, что вирус может проникнуть в большинство органов, включая мозг и сердце, и сохраняться там более полугода.

По словам медиков, COVID "широко распространяется" в организме, даже если пациент переносит заболевание легко или вообще безсимптомно.

Однако ученые не выявили серьезных воспалений вне легких:

"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей", — отмечают ученые.

Ранее мы писали о защите против омикрон-штамма.

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