Врач рассказал об эффективной защите против омикрон-штамма

"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных".