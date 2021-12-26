Врач рассказал об эффективной защите против омикрон-штамма

Штамм коронавируса "омикрон" отличается от других известных мутаций SARS-CoV-2 высокой степенью заразности. Об особенностях этого подвида коронавируса, а также о том, что является лучшей защитой от инфекции, рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что омикрон-штамм достаточно заразный, поэтому заболеть им могут и переболевшие коронавирусом, и те, кто вакцинировался.
"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта". Против "дельты" все вакцины срабатывали очень неплохо",
- отметил врач.
Он добавил, что наиболее эффективной защитой на данный момент является гибридный иммунитет.
"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных".
Таким образом, вакцинация необходима и тем, кто перенес коронавирус и тем, кто смог избежать заражения.
Ранее мы писали, через сколько после заражения "омикроном" появляются симптомы.