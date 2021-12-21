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2 часа назад

Иммунолог назвал срок начала пятой волны COVID в России

Из-за нового омикрон-штамма коронавируса в России начнется уже пятая волна заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью URA.ru.

Иммунолог назвал срок начала пятой волны COVID в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иммунолог считает, что пятая волна коронавируса начнется в последние дни 2021 года. В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, до конца года подавляющее большинство случаев заболеваемости будет вызвано новым штаммом "омикрон".

"Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть не одновременно. Первая — Москва, Санкт-Петербург. Но изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Санкт-Петербург", — отметил специалист.

Иммунолог предупредил, что волна заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга перейдет на города-миллионники.

«Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток», — объяснил врач.

Ранее глава ВОЗ назвал срок окончания пандемии коронавируса.

Коронавирус,Николай Крючков,ВОЗ,РИА Ura.ru,
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