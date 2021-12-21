Иммунолог назвал срок начала пятой волны COVID в России

Из-за нового омикрон-штамма коронавируса в России начнется уже пятая волна заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью URA.ru.
Иммунолог считает, что пятая волна коронавируса начнется в последние дни 2021 года. В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, до конца года подавляющее большинство случаев заболеваемости будет вызвано новым штаммом "омикрон".
"Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть не одновременно. Первая — Москва, Санкт-Петербург. Но изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Санкт-Петербург", — отметил специалист.
Иммунолог предупредил, что волна заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга перейдет на города-миллионники.
«Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток», — объяснил врач.