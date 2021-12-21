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2 часа назад

Инфекционист назвал последствие коронавируса, которое нельзя вылечить

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может развиться паросмия (расстройство обоняния), которое нельзя излечить медикаментозными средствами. Об этом рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев изданию URA.RU.

Названо последствие COVID, которое нельзя вылечить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», — объяснилИлья Акинфиев.

Паросмия, по словам врача, проходит только с течением времени.

«Только со временем это проходит. Ускорить ее для выздоровления не получается. У всех абсолютно по-разному проходит. У большинства в два месяца укладывается. Есть ряд пациентов, у которых уже полгода и никакой положительной динамики нет, и посоветовать им нечего», — добавил инфекционист.

Ранее мы сообщали о ярком симптоме штамма-омикрон.

Коронавирус,РИА Ura.ru,
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