Названо последствие COVID, которое нельзя вылечить

«Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», — объяснилИлья Акинфиев.