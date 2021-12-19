Белки иммунной системы акул эффективны против COVID-19

Ученые выяснили, что белки иммунной системы акул, подобные человеческим антителам, могут быть эффективны для лечения ряда коронавирусо. Исследование, провели эксперты из Висконсинского университета в Мадисоне (США) и Миннесотского университета (США). Его результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Иммунная система акул содержит белки, которые по функциям похожи на антитела. При этом они составляют одну десятую от размера человеческих антител. Это позволяет им препятствовать их проникновению в клетки. Пока что VNAR недоступны для лечения людей, но их терапевтический потенциал активно исследуется.

Однако VNAR могут нейтрализовать вирус WIV1-CoV – коронавирус, который способен заражать человеческие клетки, но в настоящее время циркулирует только в популяциях летучих мышей. Использование VNAR для лечения вирусов, которые заражают животных, может предотвратить «переключение» этих вирусов на людей.