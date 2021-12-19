Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
48 минут назад

Врач объяснил, почему антитела к коронавирусу быстро исчезают

Иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач объяснил, почему антитела к коронавирусу быстро исчезают
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач заявил, что возраст от 55 лет влияет на формирование антител. Чем старше человек, тем слабее у него вырабатываются антитела к коронавирусу.

Тяжелые хронические заболевания способны привести к иммунодефициту, отметил Крючков. Также прием препаратов-иммуносупрессоров отражается на уровне антител. Они ускоряют исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.

«По весенним исследованиям получалось, что у десяти процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — подчеркнул Крючков.

Ранее мы рассказывали, что COVID-сертификаты будут выдавать по уровню антител.

Коронавирус,Николай Крючков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители