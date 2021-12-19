Врач объяснил, почему антитела к коронавирусу быстро исчезают

Иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Врач заявил, что возраст от 55 лет влияет на формирование антител. Чем старше человек, тем слабее у него вырабатываются антитела к коронавирусу.
Тяжелые хронические заболевания способны привести к иммунодефициту, отметил Крючков. Также прием препаратов-иммуносупрессоров отражается на уровне антител. Они ускоряют исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.
«По весенним исследованиям получалось, что у десяти процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — подчеркнул Крючков.
Ранее мы рассказывали, что COVID-сертификаты будут выдавать по уровню антител.