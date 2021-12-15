Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами COVID-19

При одновременном инфицировании штаммами «омикрон» и «дельта» есть риск возникновения более опасной разновидности коронавируса. Об этом заявил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон.
Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал "Газете.Ru", что ничего особенного в появлении новых штаммов нет:
«Нужно всегда готовиться к тому, что будут происходить перехлесты внутри вида и будут появляться новые штаммы, мы уже видим это. Ничего сенсационного в этом заявлении нет. Ну появится новый штамм, будем изучать его свойства».
Иммунолог Николай Крючков считает, что «омикрон» в течении нескольких недель может стать доминирующим штаммом:
«Судя по тому, как «омикрон» вытесняет «дельту», в тех странах, куда он уже попал, крайне маловероятный сценарий, что они будут сосуществовать. Вероятнее всего будет только «омикрон». Более того, смена доминирующей линии произойдет в считанные недели, в случае его завоза в страну — я думаю через четыре-пять недель».
По словам медика, чтобы в организм человека попало два штамма, нужны определенные условия и одинаковая вирусная нагрузка. Если это произойдет, в результате может образоваться вакцинный штамм:
«В случае с «омикроном» и «дельтой» — такие заявления явная натяжка, потому что все эти штаммы, которые известны, уже могли встречаться в одном человеке, и пока ничего не произошло. При этом методом такого перехлеста рано или поздно можно получить вакцинный штамм, то есть заболевание будет очень легким, а иммунитет долгим и сильным».
Кроме того, может появиться «гибрид». Как объяснил иммунолог, это означает, что часть генов и белков будет принадлежать «дельта», а часть — «омикрону».
К группе риска он отнес людей с выраженным иммунодефицитом:
«Они могут с большей вероятностью заразиться обоими штаммами даже при относительно низкой вирусной нагрузке и, что самое опасное, — инфекция у них может протекать долго».
При этом, по мнению Николая Крючкова, усиливать вакцины пока не нужно.