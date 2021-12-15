Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами COVID-19

«В случае с «омикроном» и «дельтой» — такие заявления явная натяжка, потому что все эти штаммы, которые известны, уже могли встречаться в одном человеке, и пока ничего не произошло. При этом методом такого перехлеста рано или поздно можно получить вакцинный штамм, то есть заболевание будет очень легким, а иммунитет долгим и сильным».