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32 минуты назад

Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами COVID-19

При одновременном инфицировании штаммами «омикрон» и «дельта» есть риск возникновения более опасной разновидности коронавируса. Об этом заявил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон.

Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал "Газете.Ru", что ничего особенного в появлении новых штаммов нет:

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«Нужно всегда готовиться к тому, что будут происходить перехлесты внутри вида и будут появляться новые штаммы, мы уже видим это. Ничего сенсационного в этом заявлении нет. Ну появится новый штамм, будем изучать его свойства».

Иммунолог Николай Крючков считает, что «омикрон» в течении нескольких недель может стать доминирующим штаммом:

«Судя по тому, как «омикрон» вытесняет «дельту», в тех странах, куда он уже попал, крайне маловероятный сценарий, что они будут сосуществовать. Вероятнее всего будет только «омикрон». Более того, смена доминирующей линии произойдет в считанные недели, в случае его завоза в страну — я думаю через четыре-пять недель».

По словам медика, чтобы в организм человека попало два штамма, нужны определенные условия и одинаковая вирусная нагрузка. Если это произойдет, в результате может образоваться вакцинный штамм:

«В случае с «омикроном» и «дельтой» — такие заявления явная натяжка, потому что все эти штаммы, которые известны, уже могли встречаться в одном человеке, и пока ничего не произошло. При этом методом такого перехлеста рано или поздно можно получить вакцинный штамм, то есть заболевание будет очень легким, а иммунитет долгим и сильным».

Кроме того, может появиться «гибрид». Как объяснил иммунолог, это означает, что часть генов и белков будет принадлежать «дельта», а часть — «омикрону».

К группе риска он отнес людей с выраженным иммунодефицитом:

«Они могут с большей вероятностью заразиться обоими штаммами даже при относительно низкой вирусной нагрузке и, что самое опасное, — инфекция у них может протекать долго».

При этом, по мнению Николая Крючкова, усиливать вакцины пока не нужно.

Ранее медик назвал сроки окончания пандемии COVID-19.

Коронавирус,Пол Бертон,Николай Крючков,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,Газета.Ru,
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