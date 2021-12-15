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1 час назад

Названы сроки окончания пандемии COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, при каких условиях и когда завершится пандемия коронавируса. Об этом пишет "Лента.ру".

По словам медика, сроки окончания пандемии COVID-19 зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер.

«Через какое-то время пандемия пройдет, вопрос в том, какое это время. Я думаю, если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два», — сказал вирусолог.

Ранее ученые заявили, что «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты»

Коронавирус,Видео,Анатолий Альтштейн,Lenta.ru,
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