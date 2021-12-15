Названы сроки окончания пандемии COVID-19

«Через какое-то время пандемия пройдет, вопрос в том, какое это время. Я думаю, если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два», — сказал вирусолог.