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1 час назад

Иммунолог допустил передачу COVID-19 половым путем

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок допустил, что коронавирус может научиться передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через кровь или путем половой близости. Этим он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Иммунолог допустил передачу COVID-19 половым путем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болибок объяснил, что изначально респираторные коронавирусы человека прикреплялись с помощью рецепторов за белки клеток эпителия, но пандемия COVID-19 началась, когда в результате мутации коронавирус приобрел способность цепляться за рецептор АПФ.

Так, мутации COVID-19 могут привести к тому, что он будет цепляться и за другие белки, в частности, CD4, который является рецептором к ВИЧ. И, по словам медика, если это произойдет, то COVID-19 сможет адаптироваться к заражению T-лимфоцитов, отвечающих за иммунитет, из-за чего вирус будет пожизненно находиться в организме человека.

"То есть если вирус приобретет свойство заражать Т-лимфоцит через CD4-рецептор, он внутри человека может эти клетки заражать, а передаваться от человека человеку он уже не сможет, так как у нас на эпителии дыхательных путей нет этого рецептора CD4. Почему СПИД по воздуху не передается? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передается. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретет свойство передаваться, например, половым путем",

— поделился иммунолог.

Читайте также о ранних симптомах пневмонии при COVID-19.

Коронавирус,Владимир Болибок,Lenta.ru,
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