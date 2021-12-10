Иммунолог допустил передачу COVID-19 половым путем

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок допустил, что коронавирус может научиться передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через кровь или путем половой близости. Этим он поделился в разговоре с "Лентой.ру".
Болибок объяснил, что изначально респираторные коронавирусы человека прикреплялись с помощью рецепторов за белки клеток эпителия, но пандемия COVID-19 началась, когда в результате мутации коронавирус приобрел способность цепляться за рецептор АПФ.
Так, мутации COVID-19 могут привести к тому, что он будет цепляться и за другие белки, в частности, CD4, который является рецептором к ВИЧ. И, по словам медика, если это произойдет, то COVID-19 сможет адаптироваться к заражению T-лимфоцитов, отвечающих за иммунитет, из-за чего вирус будет пожизненно находиться в организме человека.
"То есть если вирус приобретет свойство заражать Т-лимфоцит через CD4-рецептор, он внутри человека может эти клетки заражать, а передаваться от человека человеку он уже не сможет, так как у нас на эпителии дыхательных путей нет этого рецептора CD4. Почему СПИД по воздуху не передается? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передается. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретет свойство передаваться, например, половым путем",
— поделился иммунолог.
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