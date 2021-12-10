Иммунолог допустил передачу COVID-19 половым путем

"То есть если вирус приобретет свойство заражать Т-лимфоцит через CD4-рецептор, он внутри человека может эти клетки заражать, а передаваться от человека человеку он уже не сможет, так как у нас на эпителии дыхательных путей нет этого рецептора CD4. Почему СПИД по воздуху не передается? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передается. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретет свойство передаваться, например, половым путем",