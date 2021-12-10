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32 минуты назад

Перечислены ранние симптомы пневмонии при COVID-19

Врач-пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев рассказал, как самостоятельно выявить пневмонию, которая развивается при коронавирусе. Об этом сообщил в интервью с 5-tv.ru.

Перечислены ранние симптомы пневмонии при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, пневмонии делятся на бактериальные и вирусные. Первый можно вылечить достаточно легко, а второй очень опасен осложнениями.

"Первый признак — это начало интоксикации: температура, слабость, недомогание. Потом идут респираторные симптомы: затрудненное дыхание, першение в горле, кашель. В последующем — все равно возрастающая температура",

— поделился пульмонолог и добавил, что иногда вирусная пневмония маскируется под другие болезни.

Так, может быть появление загрудинных болей справа или слева — зависит от области поражения легких:

"Бывают абдоминальные боли — как будто боли в желудке, когда воспаление идет на диафрагме. Это дает ощущение как будто есть перитонит или язвенная болезнь".

Также специалист отметил, что вне зависимости от вида диагностированной пневмонии, ни в коем случае нельзя переносить болезнь "на ногах".

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