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1 час назад

"Человек не сможет выздороветь": назван самый опасный сценарий пандемии

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что атака коронавируса на некоторые клетки иммунной системы может привести опасной мутации SARS-CoV-2. Его слова передает URA.RU.

"Человек не сможет выздороветь": назван самый опасный сценарий пандемии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с ВИЧ, который относится к РНК-вирусам.

"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — пояснил медик

По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти уже не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

Ранее "Рамблер" сообщал, где россияне могут получить вакцину, одобренную ВОЗ.

Коронавирус,Владимир Болибок,ВОЗ,РИА Ura.ru,
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