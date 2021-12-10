"Человек не сможет выздороветь": назван самый опасный сценарий пандемии

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что атака коронавируса на некоторые клетки иммунной системы может привести опасной мутации SARS-CoV-2. Его слова передает URA.RU.

По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с ВИЧ, который относится к РНК-вирусам.

"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — пояснил медик

По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти уже не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.