Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал о полной потере голоса при COVID-19

Дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов рассказал, что при заболевании коронавирусом можно произойти полная или частичная потеря голоса. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач рассказал о полной потере голоса при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, потеря голоса происходит из-за воспаления гортани и нарушения функций дыхания. При заболевании голосовые складки начинают терять эластичность и становятся рыхлыми. Это может привести к дисфонии, частичной утрате голоса, или же полному отсутствию возможности говорить — афонии.

«То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — объяснил медик.

Ранее врач-кардиолог рассказал про самые тревожные симптомы коронавируса. По словам специалиста, нужно обратить внимание на три основных признака, которые могут сигнализировать о наличии заболевания.

Коронавирус,РИА Ura.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители