Врач рассказал о полной потере голоса при COVID-19

Дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов рассказал, что при заболевании коронавирусом можно произойти полная или частичная потеря голоса. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам врача, потеря голоса происходит из-за воспаления гортани и нарушения функций дыхания. При заболевании голосовые складки начинают терять эластичность и становятся рыхлыми. Это может привести к дисфонии, частичной утрате голоса, или же полному отсутствию возможности говорить — афонии.

«То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — объяснил медик.