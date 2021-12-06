Названы тревожные симптомы коронавируса

Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев рассказал, какие тревожные симптомы могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам медика, нужно обратить внимание на три основных симптома. Первый — это температура выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим средствам.

Второй симптом — частое дыхание:

«Если мы делаем больше 28 вдохов в течение минуты, такое состояние считается одышкой», — сказал врач.

Третий признак, который может говорить о наличии коронавируса, — показатель насыщения крови кислородом. Он не должен быть ниже 92-93. В противном случае необходимо вызвать врача.