Названы тревожные симптомы коронавируса

Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев рассказал, какие тревожные симптомы могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Об этом пишут «Известия».
По словам медика, нужно обратить внимание на три основных симптома. Первый — это температура выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим средствам.
Второй симптом — частое дыхание:
«Если мы делаем больше 28 вдохов в течение минуты, такое состояние считается одышкой», — сказал врач.
Третий признак, который может говорить о наличии коронавируса, — показатель насыщения крови кислородом. Он не должен быть ниже 92-93. В противном случае необходимо вызвать врача.
Самое главное при наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции, по мнению Шугушева, — «считать их COVID-19, пока не будет доказано обратное».