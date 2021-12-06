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1 час назад

Врач рассказал, когда вызвать скорую помощь при COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов объяснил, когда пора вызывать скорую помощь при коронавирусе. Его слова передает Sputnik.

Врач рассказал, когда вызвать скорую помощь при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно», — сказал он.

Есть определенный набор «симптомов красного флага», которые указывают на тяжелое состояние пациента с COVID-19 и грозящую ему опасность.

Например, если в состоянии происходят какие-то резкие изменения, то человеку помощь врачей. Также необходимо обращать внимание на дыхание инфицированного.

«В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 [в минуту], если она уходит к 30, то это проявление одышки», — пояснил он.

Водовозов уточнил, что самое главное — понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то необходимо срочно обращаться за помощью.

До этого "Рамблер" сообщал, какие симптомы говорят о новом штамме COVID-19.

Коронавирус,Алексей Водовозов,ИА Sputnik,
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