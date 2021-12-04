Поколение уставших: какие симптомы говорят о новом штамме COVID-19

Ученые по всему миру наблюдают распространение нового варианта коронавируса. "Омикрон"-штамм возник в ЮАР и сразу вызвал обеспокоенность из-за высокой скорости передачи. Штамм уже появился в Гонконге, Австралии, Израиле и странах Европы. "Рамблер" выяснил, какие симптомы говорят о новом варианте COVID-19.

Новый тип SARS-CoV-2 обнаружили 22 ноября ученые из Центра инноваций и реагирования на эпидемии ЮАР совместно с частными лабораториями. Он привлек внимание, так как содержал более шестидесяти мутаций, 32 из которых находились в спайк-белке. Это значит, что новому варианту вируса проще проникать в клетки и размножаться.

Оперштаб

Основная гипотеза возникновения штамма состоит в том, что вирус мог трансформироваться в организме человека с иммунодефицитом. Напомним, что ЮАР — лидер по ВИЧ-инфицированным. Инфекция месяцами продолжала жизнь в организме человека и трансформировалась. Именно поэтому "новому" вирусу легче обходить защиту организма.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что симптомы "омикрона" проявлялись в чрезмерной усталости и повышении температуры. Врачи ЮАР отметили у больных симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадку, колющие ощущения в горле, потливость и ломоту в теле.

Однако главная проблема "омикрона" не в особенных симптомах, а в высокой степени распространения. Штамм поражает детей до двух лет и взрослых. Сейчас 2/3 (68%) госпитализированных в ЮАР — это молодежь. Причем у части заболевших фиксируется тяжелое течение заболевания.

Ученые предполагают два варианта развития событий. Возможно, "омикрон" начнет новую волну для тех, кто уже переболел и станет хуже "дельты". При этом в штамме наблюдается делеция в гене NSP6, который мешает организму защищаться от коронавируса. То есть в теории "омикрон" может переноситься легче.