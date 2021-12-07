Названы главные разносчики коронавируса

Мужчины значительно чаще передают частицы коронавирусной инфекции, чем женщины и дети. Соответствующие данные получила группа ученых из Университета штата Колорадо.
Исследователи отслеживали темпы распространения инфекции в сфере искусства (театры и концертные площадки). Это делось, чтобы артисты могли безопаснее возобновлять работу после локдауна.
Участники исследования могли петь песни и играть на инструментах, а ученые следили за выдыхаемыми в это время капельками слюны. Специалисты выявили несколько закономерностей в распространении вируса в зависимости от пола и возраста людей, а также других факторов.
"Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей", — объясняет профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.
Среди общественных мест отдыха, как подчеркнул эксперт, самыми опасными стали бары, концертные площадки и спортивные арены. В этих местах посетители громко разговаривают или поют.
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