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43 минуты назад

Исследователи назвали главных разносчиков коронавируса

Мужчины значительно чаще передают частицы коронавирусной инфекции, чем женщины и дети. Соответствующие данные получила группа ученых из Университета штата Колорадо.

Названы главные разносчики коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи отслеживали темпы распространения инфекции в сфере искусства (театры и концертные площадки). Это делось, чтобы артисты могли безопаснее возобновлять работу после локдауна.

Участники исследования могли петь песни и играть на инструментах, а ученые следили за выдыхаемыми в это время капельками слюны. Специалисты выявили несколько закономерностей в распространении вируса в зависимости от пола и возраста людей, а также других факторов.

"Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей", — объясняет профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.

Среди общественных мест отдыха, как подчеркнул эксперт, самыми опасными стали бары, концертные площадки и спортивные арены. В этих местах посетители громко разговаривают или поют.

Ранее мы писали о том, при какой болезни люди с коронавирусом умирают гораздо чаще.

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