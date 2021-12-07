Названа болезнь, при которой в пять раз чаще умирают от COVID

Ученые выяснили, что люди с психотическими расстройствами, в числе которых шизофрения, в пять раз чаще умирают от коронавируса и в три раза чаще попадают в больницу. Об этом говорят данные исследования Манчестерского университета.
"У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых психических заболеваний. Вероятность смерти от COVID-19 была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьезным депрессивным расстройством", — сказано в исследовании.
При этом оказалось, что у людей с психотическими или биполярными расстройствами и COVID-19были самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации.
Из числа госпитализированных с коронавирусом и психотическими расстройствами 52,6% не выживали.
"Более высокие показатели неблагоприятных исходов COVID-19 среди людей с тяжелыми психическими заболеваниями были частично связаны с целым рядом факторов, включая принадлежность к мужскому полу, принадлежность к этническому меньшинству, пожилой возраст и наличие определенных респираторных и метаболических заболеваний", — отметили ученые, подготовившие исследование.
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