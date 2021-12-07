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1 час назад

Омикрон-штамм за пять дней распространился на 19 штатов США

Омикрон-штамм коронавируса распространился на 19 штатов США через пять дней после первого зафиксированного случая в стране. Общее количество заболевших в Соединенных штатах приближается к 50 миллионам. Об этом сообщает The Washington Post.

Омикрон-штамм за пять дней распространился на 19 штатов США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такие показатели были подсчитаны к 6 декабря. Уточняется, что такая скорость распространения отражает потенциально повышенную пропускную способность омикрон-штамма и его более легкое обнаружение.

Самый первый обнаруженный в США случай заражения омикрон-штаммом зафиксировали 1 декабря в Калифорнии. Власти сообщили, что зараженный гражданин приехал из Южной Африки, но был полностью вакцинирован.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала подробности о новом омикрон-штамме коронавируса.

В частности, она заявила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих, и призвала граждан, возвращающихся в Россию, повторно сдавать тесты на коронавирус даже при первом отрицательном результате.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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