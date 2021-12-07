Омикрон-штамм за пять дней распространился на 19 штатов США

Омикрон-штамм коронавируса распространился на 19 штатов США через пять дней после первого зафиксированного случая в стране. Общее количество заболевших в Соединенных штатах приближается к 50 миллионам. Об этом сообщает The Washington Post.

Такие показатели были подсчитаны к 6 декабря. Уточняется, что такая скорость распространения отражает потенциально повышенную пропускную способность омикрон-штамма и его более легкое обнаружение.

Самый первый обнаруженный в США случай заражения омикрон-штаммом зафиксировали 1 декабря в Калифорнии. Власти сообщили, что зараженный гражданин приехал из Южной Африки, но был полностью вакцинирован.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала подробности о новом омикрон-штамме коронавируса.