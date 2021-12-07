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2 часа назад

Попова: омикрон-штамм дает положительные тесты со вторых суток

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала подробности о новом омикрон-штамме коронавируса.

В частности, она заявила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих, и призвала граждан, возвращающихся в Россию, повторно сдавать тесты на коронавирус даже при первом отрицательном результате.

По ее словам, омикрон-штамм дает положительные тесты со вторых суток.

"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к числу госпитализированных", — объяснила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в Россию омикрон могли завести из 50 стран.

Ранее мы писали о данных ВОЗ о новом штамме.

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