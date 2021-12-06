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2 часа назад

Как протекает и когда кончится: в ВОЗ рассказали про "омикрон"

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, болезнь протекает в более легкой форме.

Как протекает и когда кончится: в ВОЗ рассказали про "омикрон"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.

Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. Но даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций.

"Им будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут", — предположила представитель ВОЗ.

Ван Керкхове считает, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности.

"Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением "дельты" по всему миру", — заключила эксперт.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил сроки окончания пандемии. По его мнению, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году. Но людям все равно придется активнее прививаться, чтобы справиться с штаммом "дельта".

«Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то омикрон далеко не зайдет», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что не зафиксировано ни одной смерти от штамма "омикрон" среди вакцинированных.

Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,CBS,
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