Как протекает и когда кончится: в ВОЗ рассказали про "омикрон"

«Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то омикрон далеко не зайдет», — сказал Альтштейн.