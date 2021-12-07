К концу недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован COVID-19. Такое будущее предрек директор регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге . Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом месяце мы предупредили, что к началу 2022 года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер», — объяснил он.

Число летальных исходов, по словам Клюге, достигло 4100 в сутки. Это в два раза больше, чем в сентябре. Он объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается у всех возрастных групп, в особенности у детей в возрасте от пяти до 14 лет.