К концу недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован COVID-19. Такое будущее предрек директор регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает ТАСС.
Клюге объяснил, что такие прогнозы по росту заражений среди жителей Европы подтверждены лабораторными исследованиями.
«В прошлом месяце мы предупредили, что к началу 2022 года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер», — объяснил он.
Число летальных исходов, по словам Клюге, достигло 4100 в сутки. Это в два раза больше, чем в сентябре. Он объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается у всех возрастных групп, в особенности у детей в возрасте от пяти до 14 лет.
Ранее мы писали о новом омикрон-штамме коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм дает положительные тесты со вторых суток.
"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к числу госпитализированных", — объяснила Попова.