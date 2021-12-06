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2 часа назад

Иммунолог спрогнозировал замену дельты омикрон-штаммом

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм COVID-19 может вытеснить дельту к январю 2022 года. Об этом сообщает Ura.ru.

Иммунолог спрогнозировал замену дельты омикрон-штаммом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца», — сказал медик.

По его мнению, вспышка заболевания может произойти в январе, если не принять новые ограничительные меры. Однако иммунолог не исключает, что вытеснения может и не произойти.

«Но если судить по провинциям Южной Африки, то там все [процесс вытеснения] идет очень быстро», — заявил Николай Крючков.

Ранее врач предположил, что один человек мог стать причиной 90% случаев дельта-штамма в России.

Коронавирус,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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