Иммунолог спрогнозировал замену дельты омикрон-штаммом

«Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца», — сказал медик.