Один человек мог стать причиной 90% случаев дельта-штамма в РФ

«В марте-апреле завозы дельты еще были немногочисленными и лишь одному из привезенных вариантов “повезло” сильно размножиться. Позже новые варианты дельты завозились, конечно, снова и снова. Но они распространялись уже на фоне преобладающей дельты и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества».