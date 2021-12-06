Один человек мог стать причиной 90% случаев дельта-штамма в РФ

Биолог Георгий Базыкин предположил, что всего один человек мог стать возможной причиной 90 процентов случаев заражения дельта-штаммом в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Базыкин заявил, что источник почти всех случаев заражения вирусом, произошедших в России весной или летом, связан с вариантом вируса AY.122.
«Почему распространился именно AY.122? У нас нет оснований считать, что он чем-то отличается от другой дельты по своим свойствам. По-видимому, дело в эффекте основателя», — написал биолог.
При этом в Россию были завезены и другие варианты вируса, но они так сильно не распространились. По мнению Георгия Базыкина, это может быть связано с «эффектом основателя»: AY.122 смог раньше других занять свободную нишу:
«В марте-апреле завозы дельты еще были немногочисленными и лишь одному из привезенных вариантов “повезло” сильно размножиться. Позже новые варианты дельты завозились, конечно, снова и снова. Но они распространялись уже на фоне преобладающей дельты и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества».