Ученая предупредила о риске более смертоносной пандемии

Одна из ученых, стоящая за созданием вакцины AstraZeneca, Сара Гилберт заявила, что следующая пандемия может быть гораздо более смертоносной. Ее слова приводит телеканал Sky News.
"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая (пандемия) может быть хуже. (Вирус) может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу", — считает Гилберт.
Кроме того, ученая поделилась своим мнением по поводу омикрон-штамма коронавируса и призвала соблюдать осторожность:
"Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают способность вируса передаваться... Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведенные вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения "омикроном"".