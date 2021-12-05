Названа самая опасная ошибка при лечении COVID-19

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал, какую опасную ошибку совершают врачи при лечении коронавируса. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

Мацкеплишвили заявил, что часто медики "перегибают палку" в иммуносупрессивной терапии, которая подавляет нежелательные иммунные реакций организма. По его мнению, в большинстве случаев можно обойтись без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с коронавирусом редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

"Огромное количество препаратов (угнетающих иммунитет), безусловно, отзовется в отдаленном периоде у пациентов в виде каких-то нарушений иммунитета, это не пройдет бесследно", — сказал член-корреспондент РАН.

По этой причине он выступает против мощной иммуносупрессивной терапии.