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3 часа назад

Ученые оценили последствия коронавирусной инфекции для сердца

Ученые Томского национального исследовательского медицинского центра оценили последствия, как COVID-19 влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Информация об этом появилась на сайте Годнауки.рф.

Ученые оценили последствия коронавирусной инфекции для сердца
Фото: DepositphotosDepositphotos

В исследовании приняли участие 100 пациентов старше 18 лет с диагнозом пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, которые вылечились или были выписаны из больницы за год или три месяца.

Специалисты оценили, как заболевание отразилось на бронхолегочную и сердечно-сосудистую системе в течение 12-месячного периода наблюдений. Это позволило определить предикторы таких осложнений, которые выражались в изменениях структуры и функции тканей.

Оказалось, что у данной группы людей наблюдается увеличение таких сердечно-сосудистых нарушений, как артериальная гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Исследование поможет спрогнозировать неблагоприятные последствия болезни у новых пациентов.

До этого мы рассказывали про привычки, которые "убивают" сердце.

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