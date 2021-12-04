Ученые объяснили, почему омикрон-штамм "более человечный"

Омикрон-штамм коронавируса мог приобрести одну из мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. К такому выводу пришли специалисты из компании nference, специализирующейся на анализе данных.

Ученые установили, что указанная генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, при этом ее можно обнаружить в других более "легких" вирусах, а также человеческом геноме.

"Включив в себя этот фрагмент, "омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы", – пояснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Благодаря такой модификации вирусу проще попадать из одного организма в другой, при этом само заболевание будет проходит в легкой или бессимптомной форме.