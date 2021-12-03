Что происходит в эпицентре распространения омикрон-штамма

В ЮАР быстро ухудшается ситуация. На днях было зарегистрировано 8,5 тысяч случаев заражения новым штаммом коронавируса. Это вдвое больше, чем за день до того. И почти в четыре раза превышает показатель прошлой недели. Подробнее о том, что происходит в эпицентре распространения нового омикрон-штамма - в материале "Рамблера".

В настоящее время эпицентр находится в ЮАР, в провинции Гаутенг. Ученые сообщают, что именно здесь сконцентрировано 70-75% новых случаев заражения. Соседние провинции при этом тоже растут по числу заражений.

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Динамика огорчает: в ЮАР рекордный прирост доли позитивных тестов. Согласно статистике, за крайнюю неделю +238% случаев, за неделю до этого их было +327%. При этом количество госпитализаций выросло, удвоение идет каждую неделю. Эксперты сообщают, что такого не было в прошлые волны коронавируса.

Четвертая волна проходит интенсивнее, чем прошлые три. Она даже побила прирост заражений прошлой, третьей дельта-волны коронавируса, из которой ЮАР вышла приблизительно 2,5 3 месяца назад. Смертность в Гаутенге также продолжает расти.

В настоящее время зарегистрированы завозные случаи заражения омикрон-штаммов в Гонконге, Канаде, Израиле, Австралии, нескольких странах Европы, в Шотландии и Германии.

Напомним, омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2 впервые обнаружили 22 ноября ученые из Центра инноваций и реагирования на эпидемии ЮАР.

Власти ЮАР заявили, что омикрон-штамм особо опасен для непривитых людей в возрасте от 50 лет.

"Под угрозой находятся в первую очередь те, кто не сделал прививку от коронавируса. В этих условиях мы предпринимаем все усилия к тому, чтобы убедить людей в необходимости как можно быстрее получить вакцину, желательно еще до наступления рождественских и новогодних праздников",

- рассказал ТАСС эксперт.

В ЮАР полным ходом идет прививочная кампания, жителей призвали массово защищаться от коронавируса. За несколько последних дней в стране привилось более 200 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли уже 14,5 миллионов человек. Это 24,4% всех граждан ЮАР.