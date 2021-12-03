Врач выделила главный симптом омикрон-штамма коронавируса

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова рассказала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Ее слова передает Sputnik.

Однако человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью.

При осмотре врач может выяснить, «что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания».

Коронавирусная инфекция вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. По ее словам, чувство усталости, которое возникает у зараженных, может быть вызвано серьезными изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга или в ткани нервной системы.