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4 часа назад

Врач выделила главный симптом омикрон-штамма коронавируса

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова рассказала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Ее слова передает Sputnik.

Однако человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью.

При осмотре врач может выяснить, «что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания».

Коронавирусная инфекция вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. По ее словам, чувство усталости, которое возникает у зараженных, может быть вызвано серьезными изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга или в ткани нервной системы.

«Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне», — пояснила Павлова.

Ранее "Рамблер" сообщал, чем "омикрон" отличается от других штаммов.

Коронавирус,Видео,ИА Sputnik,
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